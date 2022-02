La primavera di rinascita post-Covid: Omicron è una variante benigna, nessuna paura

13 febbraio 2022 a

a

a

Francesco Vaia, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, ha partecipato questa mattina all’Open Day vaccinale dell’ospedale San Giovanni Addolorata per le donne in gravidanza e in allattamento. Vaia ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sull’andamento della pandemia: “Bisogna che i catastrofisti se ne facciano una ragione, questa Omicron è una variante benigna. Abbiamo vaccini e terapie, soprattutto i nuovi antivirali che dovranno essere messi presto a disposizione di tutti nelle farmacie. Dobbiamo godere di una primavera di rinascita”.

Ora basta con la cultura dell'emergenza. Minzolini sbotta contro i catastrofisti Covid

“Oggi - ha continuato Vaia - è un giorno di rinascita e vedere donne che stanno per partorire e bambini crea gioia, domani vedremo. Non è il tempo di lanciare messaggi catastrofici ai cittadini. Le varianti non devono spaventare. Se sarà necessario faremo dosi di richiamo in autunno. Non arriviamo però a ‘vaccino e cappuccino’. Non c’è questa necessità. Inoltre, si stanno dimostrando efficaci gli antivirali. Ribadisco: gli antivirali devono essere dati a tutti nelle farmacie”. Il direttore dello Spallanzani si è soffermato poi sulle dichiarazioni di Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc: “Lei non ha detto prepariamoci alla fine del mondo. È stata data forse un’interpretazione sbagliata. È normale si creino varianti del virus, non è detto siano più maligne, e noi abbiamo comunque gli strumenti per fronteggiarle: vaccini e terapie innovative”.

Niente ferie per il green pass: il governo lo vuole anche dopo il 15 giugno

Vaia ha inoltre scritto un post su Facebook sul tema, ribattezzando alla sua maniera la pandemia: “COVID-22 molto diverso da COVID-19 Grazie a vaccino e terapie, grazie alla determinazione e coraggio degli Italiani, siamo in un presente diverso, fatto di mitigazione delle misure e di voglia di vivere. La primavera è vicina e sarà di rinascita. I vaticinatori di sventure se ne facciano una ragione!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.