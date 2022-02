Ora basta con la cultura dell'emergenza. A Controcorrente Augusto Minzolini sbotta contro i catastrofisti

13 febbraio 2022 a

È troppo presto per tornare alla normalità del pre-pandemia? Secondo Augusto Minzolini in questo momento non bisogna cedere alla cultura dell’emergenza: il direttore de Il Giornale è ospite della puntata del 12 febbraio di Controcorrente, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e manifesta tutti suoi sentimenti contro chi ogni giorno si scaglia contro le riaperture: “Sono sempre stato molto rigido, ma bisogna avere una logica molto attenta a quello che avviene nel mondo ed in Italia. Non sopporto né l’ideologia no-vax e no-green pass, che ha invece avuto una sua funzione, ma non sopporto dall’altra parte una cultura dell’emergenza che non vede i dati, che non guarda che di fatto si sta andando verso una situazione molto diversa rispetto a qualche mese fa, non solo in Italia, ma anche in Europa. Sono dati che dovrebbero essere valutati dal governo. In generale credo che mai come ora, al di là del dibattito che c’è tra i partiti, il governo avrebbe la possibilità di decidere. Nessuno - chiosa Minzolini sul tema Covid - ha interesse ad una crisi ora”.

