Uno sbarco ogni tre ore, disastro Lamorgese. La Meloni: con lei al Viminale non cambierà mai nulla

Uno sbarco ogni tre ore e Lampedusa è già al collasso. Salgono a sette gli arrivi di migranti solo sabato 12 febbraio, con tre gruppi che hanno raggiunto nelle ultime ore l’isola. In 13, tra cui 6 donne e un minore accompagnato, sono stati soccorsi dagli uomini della Capitaneria di porto, che hanno intercettato poco dopo un altro barchino con 15 persone, tra cui un minore non accompagnato. Hanno raggiunto, invece, autonomamente l’isola - ed è il settimo sbarco della giornata - 16 tunisini. Anche per loro, dopo una prima accoglienza sanitaria, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.

In precedenza un barcone con 94 migranti a bordo, tra cui un minore, è stato intercettato dai militari della Guardia di finanza. Anche per loro è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Oltre 250 migranti oggi hanno lasciato il centro di prima accoglienza per essere imbarcati sulla nave quarantena dove trascorreranno il previsto periodo di sorveglianza sanitaria. Sono così a 357 i migranti approdati oggi sulla più grande delle Pelagie.

Raffiche di approdi che seguono quelli di ieri, 11 febbraio, dove sono sbarcati 5 barconi con 225 persone a bordo. La maggior parte sono stati intercettati da guardia costiera e guardia di finanza a sono stati poi scortati al molo per lo sbarco. Da dove arrivano? Prevalentemente sono tunisini ed egiziani. La situazione sull'isola è così già in emergenza con il ministero dell'Interno che finisce, per forza di cose, nel mirino dell'opposizione. "Sbarchi quotidiani: ormai è emergenza immigrazione clandestina. Nulla potrà cambiare con il ministro Lamorgese al Viminale. Deve dimettersi il prima possibile" attacca .la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con un post su Fb.

