Il grande gelo Usa-Russia, Biden a Putin: se invadete la pagherete cara. Venti di guerra sull'Ucraina

È gelo totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi ucraina. La telefonala durata 62 minuti tra il presidente Usa, Joe Biden, e quello russo Vladimir Putin non ha prodotto la tanto attesa svolta diplomatica per evitare una guerra che resta un'ipotesi concreta. La conversazione è stata "professionale e sostanziale" ma non ha prodotto "alcun cambiamento fondamentale", è quanto emerge da fonti Usa.

Quello che emerge sono ricostruzioni di Washington che riportano la parole del presidente Biden che ha voluto chiarire che "se la Russia invaderà l’Ucraina gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidi e pesanti costi alla Russia", si legge in una dichiarazione ufficiale della Casa Bianca sul suo account Twitter. Biden ha esortato Putin "nella risoluzione dell’escalation e nella diplomazia".

"Gli Stati Uniti restano pronti a impegnarsi nella diplomazia, in pieno coordinamento con Alleati e partner, ma sono ugualmente pronti per altri scenari" riferisce ancora la Casa Bianca.

I contatti vanno avanti ai più alti livelli. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, nel corso del colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha di nuovo "negato che la Russia abbia intenzione di invadere l’Ucraina", ha riferito un funzionario Usa citato dalla Cnn confermando quanto lasciato trapelare dal Cremlino.

