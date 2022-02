Biden e Putin, telefonata di 62 minuti. Mosca insiste: "La Russia non invaderà l'Ucraina"

12 febbraio 2022 a

Sessantadue minuti. È terminato alle 12.06, ora di Washington, il colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto la Casa Bianca ricordando che il colloquio era iniziato alle 11.04, ora di Washington. Poco più un'ora per scongiurare la guerra in Ucraina mentre i massimi livelli delle due potenze infittiscono i contatti. Al momento non ci sono dettagli sul contenuto della conversazione.

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha avuto un colloquio telefonico con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, rivela il governo russo aggiungendo che sono state discusse "questioni di sicurezza di interesse reciproco".

La tensione è alta. Per la Russia, gli Stati Uniti e la Nato hanno ignorato le richieste di Mosca riguardo alle "garanzie di sicurezza" ritenute "fondamentali", ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel colloquio telefonico col segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo quanto riferisce l’agenzia Itar-Tass. "In primo luogo", Washington e Bruxelles avrebbero ignorato le richieste che "l’alleanza non si espanda ulteriormente e che armi d’attacco non siano dispiegate in prossimità dei confini russi". Lavrov ha assicurato che non ci sarà l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. Il capo della diplomazia di Mosca, riporta l’agenzia Reuters citando un funzionario del Dipartimento di Stato americano, ha inoltre spiegato che il suo Paese sta finalizzando la risposta a Washington sulle cosiddette "garanzie di sicurezza". La conversazione fra i due è stata "diretta". Da parte sua, Blinken ha sottolineato che la via della diplomazia rimane aperta. Anche la Francia non ha alcuna indicazione che la Russia stia preparando un’offensiva contro l’Ucraina, ha riferito un funzionario dell’Eliseo sulla base del colloquio telefonico tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron.

Mosca continua a negare. "Speculazioni provocatorie", ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'omologo francese Emmanuel Macron nel colloquio telefonico avuto oggi, secondo quanto riferisce il Cremlino. Putin si è anche lamentato del fatto che Usa e Nato non avrebbero risposto in modo soddisfacente alle richieste russe di impedire all'Ucraina di unirsi all'Alleanza e di ritirare le forze Nato dall'Est Europa. Rassicurazioni che non fanno breccia negli Usa, con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, che ha ordinato ai membri della Florida National Guard di lasciare l’Ucraina, riposizionandoli "altrove in Europa".

