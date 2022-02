Arriva il 22-02-2022, la data palindroma è un "portale" per l'umanità. La profezia della Cabala: cosa dobbiamo aspettarci

12 febbraio 2022 a

Tra pochi giorni sul calendario ci sarà un giorno particolare, il 22 febbraio, ultima data palindroma fino al 2031, ossia che può essere letta sia da sinistra sia da destra: 22 02 2022. Un evento statisticamente ricorrente, ma che per alcune discipline può essere ricco di significati che vanno oltre il calendario. Parliamo della numerologia e dello studio dei numeri sacri, ossia la Cabala. A fornire un'interpretazione sui potenziali sviluppi allo scoccare del 22 febbraio 2022 è il fisico ed esperto di numerologia Gian Piero Abbate, come detto uno scienziato laureato anche in teologia che ha lavorato al Cern di Ginevra, con la Commissione europea e da anni si occupa di crescita spirituale, "sondando i territori al confine fra Scienza e Spiritualità" si legge nel profilo sul suo sito che fornisce alcune chiavi per questa data palindroma.

Innanzitutto Abbate sostiene che "stiamo andando verso un evento positivo veramente eccezionale, per il quale però dobbiamo prepararci a livello spirituale" e ha a che fare con “la scienza dei portali”. "Il 2022 è l’anno della scelta e quindi in qualche modo è anche l’anno della dualità. Chi non conosce la Numerologia dice che è un anno di particolare energia femminile, perché si riferisce al 2, e poi questo 2 addirittura compare tre volte, che sommate tra di loro fanno 6, e nella Numerologia Pitagorica sia il numero 2 che il numero 6 sono energie femminili perché sono numeri pari", spiega citando l’antica Numerologia Caldea e quella Cabalistica secondo cui "il 2 è un numero che esprime energia maschile, mentre il numero 6 è un numero bipolare, cioè 50% maschile e 50% femminile".

Dualità, dunque, che si esprime anche in questa data che "è totalmente palindroma: 22022022. Come vedete letta in un verso o nel verso opposto la sequenza numerica è la stessa. La sua somma fra 12" altro numero fondamentali per le analisi del numerologo che spiega come siamo davanti a un "portale", un momento molto importante dal punto di vista energetico.

Convertendo la data "dal nostro calendario gregoriano al calendario ebraico tenendo conto dell’ora, le 20:22. Il risultato che otteniamo è il 22 di Adar dell’anno 5782. Notiamo subito la prima singolarità: è un giorno 22 anche in quel calendario. Adar è il 12º mese, quindi 22 del 12, e se adesso sommiamo i numeri dell’anno del calendario ebraico otteniamo di nuovo 22, quindi la data diventa 22/12/22. Non è palindroma però ci mostra un’indicazione importantissima: abbiamo il 22 agli estremi esattamente come già avevamo nella nostra data gregoriana, e in mezzo troviamo un 12 che ci rimanda al 12 che avevamo già trovato in precedenza. Quindi questa è la conferma che effettivamente ci troviamo di fronte a un portale, anzi, a un portale importantissimo perché riguarda l’intera umanità", spiega l'esperto.

Ma cosa vuol dire? Questo "portale" è "collegato alla necessità di scegliere, alla bivalenza delle situazioni a livello materiale, all’accesso alla sapienza a livello dell’anima e alla nascita di qualcosa di diverso". Riassumendo la data sottolinea la "necessità di scegliere" ma anche la "violenza delle situazioni a livello materiale". Insomma, "non è per niente facile oltrepassare questa porta e per prepararci al meglio la prima indicazione "è quella di attivare la coerenza fra il cuore e cervello" dice Abbate che fornisce esempi di meditazione e ricerca interiore ad hoc.

