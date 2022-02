Pericolo coagulazione? Crisanti svela tutto sul sangue dei vaccinati

09 febbraio 2022 a

Che fine fa il sangue dei vaccinati? Sui social si dice ormai tutto e il contrario di tutto. Nella trasmissione "Tagadà" andata in onda mercoledì 9 febbraio sul La7 si è cercato di fare chiarezza. A parlarne è il virologo Andrea Crisanti che risponde alle domande incalzanti di Tiziana Panella. In molti ritengono che il sangue dei vaccinati non sia sicuro per eventuali trasfusioni perché va incontro al pericolo di coagulazioni.

"Chi dice queste cose è inconsapevole dell'importanza che ha la donazione di sangue negli ospedali - dichiara Crisanti in tv - Il sangue viene utilizzato per curare malattie genetiche, tumori e per far fronte a interventi chirurgici che possono essere programmati soltanto in presenza delle sacche di sangue necessarie in sala operatoria. Dire che il sangue di chi è vaccinato non è sicuro è una stupidaggine perché se davvero si coagulasse non potrebbe essere somminstrato ai pazienti. insomma nel sangue dei vaccinati non è stato individuato alcun problema di coagulo".

Poi Crisanti è tornato a sottolineare l'importanza delle riaperture. "E' arrivato il momento di eliminare le restrizioni - prosegue Crisanti - Se si ritarda l'apertura è ancora peggio perché le difese immunitarie che derivano dalla guarigione sono migliori. La curva dei contagi sta calando perché la popolazione è più protetta rispetto a qualche tempo fa".

