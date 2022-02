Bollettino choc giallo, i morti non calano ma aumentano. Ecco perché ci sono 415 decessi

08 febbraio 2022 a

Più che raddoppiati casi positivi nelle ultime 24 ore, ma con un numero di tamponi quasi triplo rispetto a quelli effettuati nel giorno precedente. Aumenta, però, anche il numero dei morti di o con Covid. Sono questi i numeri del bollettino diffuso dal ministero della Salute e relativi a martedì 8 febbraio.

Sono 101.864 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 41.247 di ieri, per un totale di 11.765.767 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 415 decessi, contro i 326 di ieri, per un totale di 149.512 sempre dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono 999.095, contro i 393.663 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 10,2 per cento, rispetto al 10,5 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.927.800. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.376, 47 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, 338 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 164.915 per un totale di 9.688.455 all’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (12.194), Veneto (11.201) e Campania (10.789).

Ma a cosa è dovuto l'aumento dei morti? Come avvenuto altre volte al computo odierno sono stati aggiunti dei decessi da alcune Regioni che li hanno comunicati solo oggi. Basti pensare che solo dalla Sicilia sono 51 quelli che riguardano giorni precedenti. Stesso discorso per 12 decessi comunicati solo oggi dalla Campania in eccedenza a quelli odierni, e 13 dalla Puglia. Tolti i quali il numero complessivo appare in linea con il trend.

In aumento anche gli indicatori nel Lazio. Oggi nella regione "su 20.837 tamponi molecolari e 87.754 tamponi antigenici per un totale di 108.591 tamponi, si registrano 10.342 nuovi casi positivi (+5.029), sono 40 i decessi (+24) il dato comprende alcuni ritardi di notifiche, 2.074 i ricoverati (-25), 184 le terapie intensive (-15) e +14.051 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.434. Oggi raggiunta quota dei 13 milioni di vaccini somministrati, mentre calano i ricoveri e le terapie intensive" comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

