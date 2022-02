Il dramma non lo vedo, Crepet sui veri numeri del Covid

08 febbraio 2022 a

a

a

Paolo Crepet smorza i toni dell'allarmismo Covid. Lo psichiatra ospite della trasmissione condotta da Tiziana Panella ha affrontato il tema dei morti, ricoveri ordinari e in terapia intensiva legati al Covid. Nonostante in collegamento ci sia anche Fabrizio Pregliasco, Crepet sottolinea che la situazione è in netto miglioramento rispetto a qualche tempo fa.

Obbligo vaccinale a oltranza, anche dopo l'emergenza. Bassetti, siluro ai no-vax

"326 morti al giorno sono tanti - risponde Crepet a Tiziana Panella - Ma sono ben 7 per cento in meno rispetto a una settimana fa. Sono diminuiti anche i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. Insomma il dramma io non l'ho mica capito". Poi Crepet spiega che le dinamiche negli ospedali sono sempre le stesse. "Io faccio il medico - spiega lo psichiatra - e spesso succede che si va in ospedale, si fanno accertamenti e si scopre di avere altre patologi e concomitanti. Insomma ci sono morti che derivano da situazioni cliniche già ampiamente compromesse".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.