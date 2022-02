Pass falsi per entrare a Sanremo, la polizia scopre la truffa del Festival

03 febbraio 2022 a

Produceva pass falsi per accedere alle aree del Festival di Sanremo. Per questo un uomo è indagato dalla polizia di Imperia per truffa. Nella serata di mercoledì 2 febbraio, durante i controlli predisposti per verificare il regolare afflusso delle persone che erano autorizzate all’accesso nella zona del green carpet, è stato identificato dal personale del commissariato di Sanremo e della Digos un uomo che presentava un pass risultato poi contraffatto.

Il documento mostrava le generalità e l’effige del titolare, il logo della trasmissione televisiva di Rai1 e il QR-code. Il lasciapassare, a seguito di accertamenti, risultava essere stato stampato artigianalmente e non valido. L’uomo ha dichiarato di essersi recato a Sanremo con un suo conoscente e ha fatto il nome del realizzatore del badge: quest’ultimo, rintracciato nelle adiacenze di un hotel a Sanremo, ha dichiarato che i pass erano stati stampati poco prima di raggiungere la città matuziana ma che non li aveva utilizzati.

