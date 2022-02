Ecco chi vince Sanremo, il pronostico di Orietta Berti sul Festival

03 febbraio 2022 a

a

a

Tempo di pronostici a Sanremo e nemmeno Orietta Berti, sovrana incontrastata della Costa Toscana, il secondo palco del Festival, si tira indietro.

Lorena Cesarini e il caso razzismo, la Lucarelli bastona forte: "Una che ci impietosisca..."

«La vittoria andrà senz’altro a Elisa o al duo. Qual è la canzone più bella? Non so, non le ho sentite», e la sua, dal tono, non pare essere una battuta. Berti ammette che tiferà «Achille Lauro», con cui ha collaborato per la hit "Mille", ma anche «per i cantanti della mia età, Morandi, Ranieri e Zanicchi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.