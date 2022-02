Covid nei bambini e sindrome infiammatoria, il sintomo a cui fare attenzione compare dopo la guarigione

02 febbraio 2022 a

La variante Omicron dilaga tra i più piccoli e si registra un picco di ricoveri di bambini. Massimo Resti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze fa il punto della situazione mette in guarda: "Nei più piccoli è necessario monitorare il decorso". La malattia provocata dal Covid nei bambini è perlopiù lieve ma non per tutti ,Fortunatamente ci sono alcuni campanelli d'allarme che possono dirci quando bisogna preoccuparsi e non perdere neanche un minuto per andare in ospedale.

Il professor Resti mercoledì 2 febbraio ha aperto le porte del Meyer alle telecamere di Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7. I genitori che hanno un bambino positivo al Covid vedovo innanzitutto "relazionarsi col proprio pediatra perché le manifestazioni" della malattia sono spesso modeste. "La maggior parte dei bambini contagiati può rimanere a casa, anche se a volte i genitori di bambini molto piccoli preferiscono portarli in ospedale perché sono preoccupati" ma anche in questo caso spesso si registra "un decorso lieve".

Ma quando preoccuparsi davvero? "L'elemento su cui va prestata l'attenzione- spiega il professore - è che quando a un bambino guarito, dopo 3-4 settimane comprare una febbre a volte con diarrea o anche con eruzioni cutanee". Quella potrebbe essere "l'inizio di una sindrome infiammatoria multisistemica, un'infiammazione dei piccoli vasi molto temibile che può cambiare la storia di questi bambini" spiega Resti. "Questo è il punto critico che va preso rapidamente in carica" perché la mortalità nei bambini "spesso è legata a questa situazione". Il campanello d'allarme è quando ricompare un episodio febbrile dopo un tempo che va dalle due alle quattro settimane, riassume il professore che spiega che c'è un caso su 3000 di bambini infettati dal Covid che può sviluppare questa sindrome, "molto pericolosa se non viene riconosciuta".

Mentre i ricoveri degli adulti sono in discesa, quelli dei piccoli sono in rapido aumento, afferma il professore in base all'esperienza del Meyer: "Tra i bambini sonno i nove anni c'è il tasso di incidenza maggiore in tutta la popolazione nazionale - afferma Resti - Le vecchie varianti erano poco infettati ", al contrario di Omicron. Fortunatamente i bambini si contagiano "con un forma non grave, un episodio simil-influenzale con febbre, mal di pancia e a volte diarrea, ma a volte c'è addirittura assenza di sintomi come nell'adulto". Diverso il discorso per i bambini fragili per i quali la malattia può essere più impegnativa fin dall'inizio".

