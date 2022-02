Vaccino agli under 5, l'avviso di Pregliasco: "E' efficace e lo farei a tutti. Ma..."

01 febbraio 2022 a

Il vaccino sotto ai 5 anni di età è efficace stando ai primi studi ma probabilmente sarà autorizzato solo per i soggetti a rischio. Lo ha detto all'AdnKronos il virologo Fabrizio Pregliasco.

"I risultati intermedi che avevo avuto modo di leggere dimostrano ciò che per altro ci si aspettava e cioè un’ottima efficacie e un profilo di tolleranza che è in linea con quello già visto per le altre fasce di età". Così all’Adnkronos il docente della Statale di Milano sul vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini tra i 6 mesi e i 5 anni per il quale l’azienda potrebbe presentare già oggi alla Food and Drug Administration (Fda), l’autorità regolatoria del farmaco Usa, una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza.

«È chiaro che in questa prospettiva mi immagino un utilizzo di questo vaccino - dice l’esperto - nell’ottica di una strategia analoga a quella della vaccinazione antinfluenzale e quindi dedicata ai soggetti a rischio e purtroppo soggetti a rischio ce ne sono. È un utile strumento. In questa fase se fosse disponibile nel breve - chiarisce il virologo - lo consiglierei a tutti ma immagino che ora che arriva saremo fuori da questa ondata e quindi dovremo prepararci a quello che verrà dopo e cioè a un aspetto strategico».

«Fino ad ora purtroppo - rileva con rammarico Pregliasco - meno del 40% dei genitori ha scelto di far vaccinare i figli in età pediatrica perché permane un elemento di diffidenza».

