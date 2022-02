Asintomatici positivi liberi di uscire, la conferma di Pierpaolo Sileri

01 febbraio 2022 a

Attenuare le restrizioni per i positivi asintomatici. Questa una delle altre misure allo studio in vista del Cdm di domani, che dovrebbe stabilire una nuova scadenza indefinita per i green pass rilasciati a chi ha effettuato la dose booster del vaccino.

«Nel tempo, quando avremo una protezione di comunità raggiunta, dovremo arrivare anche all’eventualità che una persona positiva completamente asintomatica possa fare una vita normale con la mascherina Ffp2 per qualche giorno, ma senza dover uscire dal mercato del lavoro, dalla socialità e da tutto quello da cui oggi esce a causa di una semplice positività senza sintomi». Così a Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

«Farlo oggi è prematuro - aggiunge - ma è una valutazione da fare nei prossimi giorni o al massimo qualche settimana, allineandoci agli altri Paesi occidentali. Non va fatto troppo presto ma nemmeno tardivamente. Credo che in un paio di settimane, quando vedremo un calo importante del numero delle terapie intensive e della circolazione del virus, questo potrà essere sicuramente fatto».

Intanto si muove anche Forza Italia. «Semplificazioni per rendere più semplice la vita dei cittadini che entrano a contatto col Covid, per restituire ai genitori coi figli a scuola regole chiare e normalità. Forza Italia presenta al governo il suo pacchetto di proposte in vista del consiglio dei ministri di domani. Fi propone di differenziare sintomatici e asintomatici, modificare le regole dei colori - lasciando solo il rosso - e cambiare le regole per quarantena e guarigione. Bisogna cambiare la normativa sulle scuole unificando le regole per la DAD limitandone il ricorso solo oltre i 4 casi in classe ed eliminandola del tutto per i bambini vaccinati o guariti. È necessario ridurre la quarantena per le scuole da 10 a 5 giorni. Deve essere cancellato l’obbligo di tampone per gli studenti vaccinati entrati in contatto con positivi, sostituito con il solo obbligo di indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2, che deve essere distribuita gratuitamente. Le regole semplificate per la scuola devono essere applicate anche alle attività sportive e ricreative rivolge ai bambini che oggi risultano paralizzate». Così una nota di Forza Italia al termine di una riunione organizzata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e il capo dei dipartimenti Alessandro Cattaneo e alla quale hanno partecipato il ministro per gli Affari Regionali e capo delegazione al governo, Mariastella Gelmini, il responsabile Sanità Andrea Mandelli e i dirigenti di Fi.

