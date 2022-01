"Green pass sospeso" ma è una truffa. Cosa fare se avete ricevuto questa email

29 gennaio 2022 a

Nella selva delle regole sul green pass che stanno per scattare in tutta Italia dal primo febbraio ci mancavano anche le mail truffa sul certificato verde. A lanciare l'allarme è il ministero della Salute che mette in guardia i cittadini da un messaggio di phishing che sta girando in queste ore. Il mittente si finge proprio il ministero della Salute e l'esca che lancia ai destinatari è quella di una fantomatica sospensione per proprio green passi, per riattivare il quale l'utente deve cliccare su un link che lo espone a rilevanti rischi di furto di dati.

"Se hai ricevuto un'email con oggetto 'Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa', inviata da 'ministerodellasalute.pro.it', NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing - spiega il ministero in un post sui social. "Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500".

Tra gli indizi per capire se una email è una minaccia informatica, ricordiamo, ci sono l'indirizzo mittente del messaggio, sempre diverso da quelli ufficiali, ma anche il fatto che il destinatario spesso non viene chiamato per nome e cognome come avviene per le comunicazioni della Pa. Di seguito e a questo link la email da evitare assolutamente.

