Super green pass illimitato. La rivoluzione del governo per chi ha la terza dose di vaccino

La scadenza del super green pass sarà illimitata per chi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. A riferirlo è il Corriere della Sera, che anticipa quella che sarà la decisione del governo da adottare nei prossimi giorni. In attesa di un pronunciamento dell’Ema e dell’Aifa sull’eventuale somministrazione di una quarta dose non sarà prevista più alcuna scadenza, anche per chi ha la terza dose. Al momento il green pass per chi è vaccinato (a prescindere dal numero di dosi basta aver completato il ciclo vaccinale) vale 9 mesi, mentre dal 1 febbraio la validità scenderà a sei mesi. Molti di coloro che hanno soltanto due dosi vedranno quindi scadere il certificato verde in loro possesso, con la possibilità di avere una nuova documentazione senza scadenza con una nuova iniezione. In particolare la decisione dell’esecutivo arriva per salvaguardare tutte quelle persone che hanno ricevuto per prime la terza dose, con la quale si era partiti a metà settembre.

