Cambia il green pass, mossa del governo per evitare il disastro in primavera. Rivoluzione nel bollettino Covid

Gli esperti sono più o meno concordi ma il dato di fondo è che in Italia la curva di casi di Covid dovuti alla variante Omicron sembra arrivato al plateau, il picco che resterà stabile per un periodo prima di scendere. Diverso il discorso delle regole e delle restrizioni, che il governo sta per cambiare e non necessariamente per alleggerirle.

Domani alle 17 tornerà a riunirsi il tavolo tecnico con i dirigenti del Ministero della Salute e i rappresentanti delle Regioni per rimodulare le norme a partire dal pensionamento del sistema dei colori, le zone bianche, gialle e arancioni potrebbero diventare presto un ricordo, anche perché chi ha il super green pass in questi casi non ha particolari restrizioni. Mentre resterebbe la zona rossa che scatterebbe quando l'occupazione dei posti di terapia intensiva è sopra il 30 per cento, in area medica al 40, scrive il Messaggero che ricorda come la più severa delle misure, in pratica un lockdown, ora non interesserebbe nessuna delle Regioni, soprattutto con i casi in calo.

Potrebbe cambiare anche il modo con cui si calcolano i ricoveri. Si tratta di chi va in ospedale per un motivo e poi magari risulta positivo al test antigenico, seppur positivo. Casi che diventano contabilità Covid. Gli esperti del ministero di Roberto Speranza e dell'Iss hanno aperto all'ipotesi ma non abbandoneremo del tutto il calcolo totale dei positivi in ospedale. Non risultano al momento ripensamenti sul calcolo dei decessi, problema sollevato tra gli altri da Andrea Crisanti.

Di sicuro c'è che lo scostamento tra durata del green pass e del vaccino non va. Le regole saranno cambiate per evitare che milioni di italiani tra qualche mese si trovino senza certificazione dopo aver fatto la terza dose. Per chi ha fatto il booster la data di scadenza del super green pass potrebbe essere congelata.

Si ragiona anche sulla scuola. Tra le ipotesi più concrete quella di applicare alle elementari la stessa regola delle superiori: con due positivi, i bambini vaccinati restano in classe usando mascherine Ffp2.

