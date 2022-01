Ore di panico per Vittorio Cecchi Gori: è ricoverato in ospedale. Il medico: "Complicazioni dovute al Covid"

Francesco Fredella 25 gennaio 2022 a

a

a

Ore difficili per Vittorio Cecchi Gori, che attualmente è ricoverato al Gemelli per complicanze polmonari. A riferirlo è il suo amico e medico di fiducia, il prof. Antonio De Luca. Che rivela: "Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente dal Covid da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d'urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa", continua il prof. De Luca. "E' sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un'improvvisa insufficienza respiratoria. E' stato ricoverato d'urgenza". Ricordiamo che Cecchi Gori è molto legato a De Luca da una profonda amicizia. L'ex produttore e patron della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Stava scontando il regime di domiciliari nella sua casa al quartiere Parioli di Roma.

Ramazzotti rompe il silenzio sulla Hunziker e Trussardi scappa via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.