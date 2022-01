Claudia Gerini a Verissimo e Carlo Verdone rivela l'aneddoto sulle tonsille: "Quando aprì la bocca..."

Giada Oricchio 24 gennaio 2022 a

“Le dissi: apri la bocca! C’aveva…”. Carlo Verdone svela un retroscena inedito del suo rapporto con Claudia Gerini. Ospite di “Verissimo”, domenica 23 gennaio, l’attrice neo 50enne ha ripercorso la brillante carriera cinematografica, ma prima Silvia Toffanin l’ha omaggiata con un video saluto di Verdone, suo pigmalione, che non si è limitato a farle i complimenti.

“Per me, Claudia è una grande amica e una grande attrice. Ho avuto una premura enorme nei suoi confronti. – ha ricordato il regista -. Era giovanissima quando fece ‘Viaggi di nozze’, aveva 23 anni, però mi accorsi che aveva un problema, ogni tanto dalla borsa tirava fuori degli antibiotici. Durante il film ‘Iris Blonde’ dove doveva cantare e urlare, la voce perdeva forza e le dissi: ‘cosa vogliamo fare? Così non si può andare avanti’”. Ed ecco il fattaccio: “Le dissi: ‘apri un po’ sta bocca!’ Lei non voleva e io mi imposi ‘apri la bocca!’. Al posto delle tonsille c’aveva due caldarroste che più rosse non si poteva. Chiamai subito un grande otorino. Quando il professore la guardò, disse: ‘ Oh mio dio in settimana le leviamo’. Così a freddo. L’operazione andò benissimo. Claudia buttò gli antibiotici. Mi preoccupo dei miei attori e di lei in particolare”.

Un episodio confermato per filo e per segno da Gerini che ha riconosciuto al suo mentore un talento particolare: “Tutto vero, ancora lo chiamo per consigli e devo dire che nel fare le prime diagnosi è bravissimo, ci prende sempre!”.

