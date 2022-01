Basta angoscia da tampone, la ricetta di Zaia per i vaccinati con tre dosi: asintomatici fuori dopo 3 giorni

22 gennaio 2022 a

Luca Zaia in pressing sul governo e sulle istituzioni sanitarie per rivedere le regole per i positivi al Covid asintomatici. Durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto della situazione della pandemia nella regione Veneto il governatore ha lanciato una proposta inedita per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino: “La prima ondata del virus è stata molto forte, ora la maggioranza dei positivi è asintomatica o ha pochi sintomi quindi bisogna tener conto che è cambiato lo scenario. Non va bene questa angoscia da tampone. Per questo chiediamo che sia cambiata la definizione di caso. Ora bisogna concentrarsi sui sintomatici. Proponiamo per i vaccinati con tre dosi, di poter seguire un isolamento di soli 3 giorni, se asintomatici. Inoltre dovrebbe essere modificato il sistema dei colori delle regioni perché è tarato su ciò che succedeva a settembre 2020. Ora la situazione è diversa”.

“Nella delibera che abbiamo fatto - sottolinea Zaia - da oggi chi finisce l’isolamento può andare in farmacia o dal suo medico di base o dal pediatra scelto a fare un tampone, questo serve per alleggerire le farmacie. Inoltre - aggiunge il Presidente del Veneto - oggi presentiamo una piattaforma su cui i positivi potranno prenotare il tampone a 7 o 10 giorni in base al loro stato vaccinale e in più se hanno lo spid potranno recuperare sia il documento di inizio isolamento, sia il documento di pronta guarigione. I positivi riceveranno il link della piattaforma sul cellulare”. Il Veneto riesce quindi a snellire le procedure per far tornare i cittadini ad una vita normale senza troppi intoppi burocratici.

