“A ottobre nuova ondata”. Walter Ricciardi tra profezia e difesa: non sono un alfiere del terrore, non ho commesso errori

“Non sono un menagramo, non ho commesso errori”. Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto a 24 Mattino su Radio 24 per fare un punto sulla pandemia e mettere a tacere tutte le critiche che gli sono piovute addosso: “È la verità basata sui fatti, sono due anni che in tutto il mondo ed anche in Italia, alle prese con questa pandemia dimostra che non sono un alfiere del terrore, sono il suggeritore di soluzioni basate sull’evidenza scientifica che non sono state seguite così siamo ancora nella pandemia. Se guardo a ritroso non mi sembra di aver fatto errori”.

Ma cosa bisogna aspettarsi dal futuro? Ricciardi non ha molti dubbi: “Avremo una primavera buona e probabilmente un’estate ottima ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus lo inseguiamo ma non l’anticipiamo e quindi lui torna a farsi sentire. Sono due anni che c’è questo circolo, nella speranza che non arrivino varianti più pericolose. L’immunità che ci dà il vaccino, che è un salvavita, perché fa la differenza tra la vita e la morte tra l’ospedalizzazione ed il benessere, però non protegge dalla circolazione del virus, perlomeno non protegge completamente. Dobbiamo affiancare alla vaccinazione anche altre scelte impopolari che però ci consentono di vivere tranquillamente”.

Infine il professore di igiene si sofferma sulla riflessione di Bill Gates, che ha profetizzato una futura pandemia ancora più letale per il mondo intero: “Bill Gates ci ha sempre preso, è dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perché sono dei menagrami ma la dicono perché vogliono cercare di evitare i problemi. Bill Gates fin qui ci ha sempre preso ribadisco”.

