Asteroide di un chilometro passa vicino alla Terra. "Potenzialmente pericoloso", come e quando vedere 1994 PC1

17 gennaio 2022 a

a

a

Non sarà un assaggio di Apocalisse come nel film Don't look up con Leonardio DiCaprio e Jennifer Lawrence, ma l'asteroide 1994 PC1 che nella sera di martedì 18 gennaio terrà molti appassionati di astronomia con gli occhi rivolti al cielo.

L’asteroide ear-Earth (7482) 1994 PC1, scoperto da Robert McNaught dal Siding Spring Observatory in Australia il 9 agosto 1994, passerà infatti molto vicino alla Terra. La sua traiettoria attorno al Sole è molto ben conosciuta, spiega l'Inaf, l'istituto nazionale di astrofisica, e anche se è annoverato fra i PHA, i Potentially Hazardous Asteroid. non ci sono rischi di impatto col nostro pianeta. "Teoricamente 1994 PC1 può arrivare a passare alla minima distanza di 82.200 km dal centro della Terra, circa 1/5 della distanza Terra-Luna" si legge sul notiziario online dell'istituto.

Asteroide di 200 chilometri lanciato verso il Sole: "Conseguenze sconosciute"

Si tratta di un asteroide di tipo S, roccioso, con un diametro di circa un chilometro, e sarà vicino alla terra la sera del 18 gennaio 2022: la distanza minima sarà raggiunta alle 22:51 ora italiana, quando si troverà a 1,98 milioni di km dalla Terra.

La sorpresa per la scoperta della scienza: il mega-asteroide, lo tsunami e i dinosauri

L’asteroide non sarà visibile a occhio nudo, ma facilmente osservabile anche con piccoli telescopi da 10 cm di diametro. "Nella fase di avvicinamento alla Terra l’asteroide sarà osservabile solo dall’emisfero australe. Per nostra fortuna la situazione cambia rapidamente e la sera del flyby sarà ben visibile dall’Italia appena fa buio, dalle 18:45 in po" spiega l'Inaf. Le coordinate celesti per il puntamento del telescopio si possono ottenere dalla pagina delle effemeridi del Minor Planet Center.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.