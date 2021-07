Asteroide largo 200 chilometri lanciato verso il Sole: 2014 UN271 fa paura. "Conseguenze sconosciute"

28 luglio 2021 a

Un oggetto spaziale che procede a tutta velocità verso il Sole. Il suo nome è 2014 UN271 ed è un asteroide gigante che sta preoccupando non poco gli scienziati. A differenza di altri casi ad allarmare gli astrofisici sono le dimensioni dell'asteroide: ben 200 chilometri di larghezza.

Si tratta infatti di un corpo celeste transnettuniano vecchio 600mila anni la cui composizione è ancora incerta. Probabilmente - sostengono gli esperti - potrebbe essere fatto di roccia, ghiaccio, metano, azoto e anidride carbonica.

Gli esperti stanno monitorando la traiettoria dell'asteroide mentre le possibili conseguenze di un impatto restano ancora incerte anche se si stima possano essere pericolose. Al momento l'asteroide si trova a 3 miliardi di chilometri dalla Terra.

"Ho visto due potenti lampi di luce e ho sentito il bouldering pochi secondi dopo. È abbastanza tipico delle meteore. Ho visto meteore molte volte, ma non ho mai sentito il rombo di una meteora in questo modo", ha affermato Morten Bilet, del Norwegian Meteor Network, parlando con un emittente norvegese. L'episodio di cui parla è quello avvenuto pochi giorni fa nel Paese scandinavo dove un maxi-asteroide ha illuminato la notte che aveva avvolto la parte sudorientale della Norvegia per poi cadere rapidamente provocando un rumore che ha allarmato la cittadinanza vicino a Oslo. L'effetto avrebbe avuto effetti simili a terremoto, mente proseguono le ricerche per trovare frammenti che potrebbero rivelare molto sulle origini del corpo celeste,

