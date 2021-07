La sorpresa per la scoperta della scienza: il mega-asteroide, lo tsunami e i dinosauri

Maurizio Costanzo 29 luglio 2021 a

Quando si usa dire - e sembra un luogo comune - che la scienza non ha limiti. È proprio così. Pensate che è stata trovata traccia dello tsunami che uccise, 66 milioni di anni fa, i dinosauri. Pare che questo tsunami fu provocato da un asteroide atterrato vicino alle coste della penisola dello Yucatan. Tutto bene, ma come hanno fatto gli scienziati a capire dell’asteroide e che così erano morti i dinosauri? Non è la prima volta che ci coglie lo stupore per alcune scoperte e, siccome conosciamo l’onestà degli studiosi, non possiamo che aspettare la prossima volta che ci sorprenderanno.

