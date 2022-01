Citati in giudizio dalla Procura di New York Trump e i figli Ivanka e Donald Jr

03 gennaio 2022 a

La procura generale di New York ha citato in giudizio l’ex presidente Usa Donald Trump e i suoi due figli maggiori, Ivanka e Donald Jr., in relazione a un’indagine civile in corso sulle pratiche commerciali della famiglia. L’ufficio della procuratrice generale Letitia James ha affermato che sta cercando testimonianze e documenti dai Trump riguardanti «l’indagine sulla valutazione delle proprietà possedute o controllate» dal tycoon e dalla Trump Organization.

Intanto giovedì prossimo Donald Trump terrà un discorso a Mar-a-Lago nel giorno del primo anniversario dell’assalto avvenuto lo scorso 6 gennaio da parte dei suoi sostenitori al Campidoglio di Washington. L’ex presidente sosterrà ancora una volta che le elezioni del 2020 sarebbero state truccate e per questo avrebbero portato alla sua sconfitta nella tentata rielezione, a favore del democratico Joe Biden. Difenderà inoltre il proprio ruolo nella gestione dell’insurrezione.

Secondo un sondaggio della Monmouth University, tre quarti degli elettori repubblicani ancora credono che Biden abbia vinto grazie a una frode elettorale. Inoltre, una rilevazione della Quinnipiac University ha rilevato che otto su 10 elettori repubblicani vorrebbero che Trump si ricandidasse alla presidenza nel 2024.

