Introvabile Zitromax, l'antibiotico usato per i malati di Covid. La polemica dei virologi

Non si trova più. Inutile chiederlo in farmacia perché non c'è. Risulta introvabile in tutta Italia l’ antibiotico Zitromax, il più utilizzato nei casi di Covid. La versione originale del farmaco a base di azitromicina manca da giorni nelle farmacie del Paese, «ma al momento l’equivalente è ancora disponibile. Servirà verificare se basterà a soddisfare la richiesta, considerando che il brand copre il 50% dell’intero mercato. Non sappiamo come evolverà la situazione», spiega Fiorenzo Corti, vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), in merito alle notizie sulla carenza del medicinale. Negli ultimi 2 mesi l’uso dell’ antibiotico è aumentato a causa della crescita dei contagi.

Sull'argomento è intervenuto il virologo Matteo Bassetti. "Il farmaco Zitromax* è esaurito perché viene prescritto da molti medici e richiesto dai pazienti per curare Covid. Anzi, peggio, per chi è positivo al tampone anche se asintomatico. La domanda è: serve l’azitromicina nella cura del Covid? C’è un dato o uno studio che dica che serve a qualcosa? Che fa guarire prima? Che riduce gli accessi in ospedale? Che riduce la mortalità? Nulla di tutto questo. Azitromicina è un antibiotico che serve nella terapia di alcune infezioni. batteriche, ma non serve a niente nella cura del Covid. Sapete a cosa serve? A produrre batteri resistenti, di cui l’Italia è piena più di ogni altro Paese europeo", chiarisce su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando l’allarme per la mancanza del medicinale nelle farmacie. "Nelle infezioni virali come il Covid, gli antibiotici non devono essere utilizzati, salvo in alcuni casi molto selezionati (meno del 2% del totale) - precisa l’infettivologo - Basta usare l’azitromicina e gli altri antibiotici nel Covid, perché non servono. Creano resistenze e poi mancano per chi ne ha veramente bisogno. Dopo i tamponi autoprescritti e autousati, ecco il fai da te con gli antibiotici. Povera Italia".

E Fabrizio Pregliasco, conferma: "Lo Zitromax è stato usato in modo eccessivo, mentre va usato solo per infezioni batteriche. C’è stato un uso esagerato perché i vari Ippocrate.org lo pensano utile in caso di Covid per questa azione immuno-modulante«", ha detto il virologa che ha poi spiegato che lo Zitromax è uno dei farmisi usati per curare il Covid ma "non in modo così massivo come si era usato, immaginando questa azione immuno-modulante. Perché - ricorda l’esperto - l’ antibiotico era usato proprio per questa azione immuno-modulante e non tanto per l’azione antibatterica in senso stretto". In ogni caso, raccomanda il medico, bisogna assolutamente "evitare di assumerlo in autonomia".

