L'1% dei professori è no vax. Il ministro Bianchi tira dritto: "Giusto riaprire subito, la scuola è sicura"

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi tranquillizza i genitori sul personale scolastico vaccinato. Quanti sono i professori assenti che hanno mandato il certificato medico? "I numeri sono veramente limitati: sotto l’1% quelli no vax sospesi. Mentre per quanto riguarda gli assenti per malattia, i dati sono tutto sommato contenuti. Anche negli anni passati a gennaio abbiamo avuto il picco. E ora abbiamo potenziato i contratti per l’organico Covid", ha spiegato Bianchi a Rainews24.

Bianchi rivendica anche la scelta del governo di riaprire la scuola oggi 10 gennaio nonostante la crescita esponenziale dei contagi in Italia dovuti alla variante Omicron e nonostante i dati dell'Istituto superiore di sanità indichino senza alcun dubbio che la crescita maggiore dei contagi si registra soprattutto in età scolastica. "Giusto aprire subito la scuola. Non si può giustificare che tutto è aperto e l’unico spazio chiuso è la scuola, che è sicura", ha detto Bianchi. Eppure, i presidi prevedono 200mila classi in dad entro una settimana.

