Caos scuola, la terribile previsione dei presidi: 200mila classi in Dad tra una settimana

La fosca previsione arriva dai presidi: tra una settimana da oggi ci saranno 200mila classi in Dad. Il rientro in presenza, secondo i dirigenti scolastici, non poteva partire col piede peggiore. Anzi, forse non doveva proprio partire. Meglio rimandare il rientro in classe in questa situazione. La previsione del boom di contagi e del numero di ragazz e bambinii costretti alla didattica a distanza arriva dal presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli intervenuto a Rainews 24:. "Il governo - ha detto - ha compiuto una scelta legittima, ma io non sono d’accordo".

Per Gianelli "non si possono fare affermazioni di principio dicendo che la scuola in presenza è meglio. Perché naturalmente siamo d’accordo, l’abbiamo sempre detto, ma il punto non è questo. Il punto è che sarebbe stato preferibile rinviare il rientro in presenza di 2 o 3 settimane allo scopo di raggiungere degli obiettivi che non stati ancora raggiunti e così essere abbastanza sicuri di non chiudere più. Invece - ha aggiunto il capo dei presidi - abbiamo riaperto, la pandemia va avanti e i numeri positivi sono in crescita. Oggi non so dire quante classi sono già in dad ma stamattina sono stato in visita a una scuola molto all’avanguardia e un quarto degli studenti era in dad".

