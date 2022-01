Appello di Bassetti a Draghi: "Tranquillizzi gli italiani, ora il Covid è molto simile l'influenza"

10 gennaio 2022 a

a

a

Siamo in presenza di "ipercircolazione virale", ma non bisogna lanciare allarmi ingiustificati. A dirlo è l'infettivologo Matteo Bassetti che lancia un appello al premier Mario Draghi affinché tranquillizzi gli italiani, perché il virus attualmente in circolazione, con la variante Omicron, è simile all'influenza.

Bassetti: "Omicron è come il morbillo. Terza dose? Solo gli stupidi non cambiano idea" | VIDEO

"Quello che mi augurerei di sentire da un presidente in gamba come Mario Draghi è che fondamentalmente siamo di fronte alla fase endemica del virus, in cui forse dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento che non può essere quello di fare milioni di tamponi per andare a scovare degli asintomatici positivi, ma di concentrarsi unicamente su chi oggi ha i sintomi", dice Bassetti all’Adnkronos Salute. Il direttore Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, rivolge così un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa per spiegare gli ultimi provvedimenti del Governo. Secondo Bassetti, "il premier dovrebbe dire che c’è una ipercircolazione virale, come avvenuto anche in passato con l’influenza: ricordo il 2004, il 2005 ma anche nel 2017 quando nelle prime due settimane c’erano milioni di italiani a letto con l’influenza. Oggi - conclude l’infettivologo - siamo nella fase in cui avere Covid significa avere una forma veramente molto simile all’influenza".

I virologi bocciano il governo sulla riapertura della scuola: "Imprudente, sarà boom di contagi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.