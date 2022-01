Roberto Cazzaniga, per la fidanzata fake iniziano i guai: "Indagata per truffa"

05 gennaio 2022 a

La sua storia aveva catturato la curiosità di tantissime persone: come può un ragazzo, sportivo di successo, credere a una finta fidanzata per 15 anni senza mai riuscire a incontrarla, e alla quale nel tempo ha versato cifre di denaro ragguardevoli per un totale di 700mila euro? Parliamo di Roberto Cazzaniga, 43 anni, giocatore di pallavolo, raggirato online da una sedicente innamorata. I nodi sono venuti al pettine dopo il servizio de Le Iene che ha raccontato la storia, facen do finire la vicenda sotto i riflettori.

"Come lo ha fregato". Cazzaniga truffato per 15 anni dalla fidanzata fasulla

Cazzaniga prima di Natale è stato ascoltato dai finanzieri di Monza ai quali ha spiegato che aveva perso la testa pr la 47 disoccupata del Cagliaritano che pensava fosse una celebre modella brasiliana con cui credeva di essere fidanzato.

Un castello di carta costruito con telefonate e chat. La Procura di Monza ha avviato un'inchiesta condotta dalla pm Stefania Di Tullio dopo la denuncia di Cazzaniga, che oggi gioca a Gioia del Colle, a Bari. Si indaga per truffa, scrive il Corriere, e la donna originaria di Cagliari risulta indagata.

Cazzaniga nel suo interrogatorio ha affidato ai giudici elementi importanti per verificare pagamenti e dazioni di denaro, chieste all'uomo per varie necessità: da piccole spese a operazioni urgenti a cui sottoporsi, fino a fantomatiche eredità da sbloccare con una somma in deposito. Lui aveva sempre pagato, per 15 anni, poi un amico che gioca con lui lo ha convinto a denunciare mettendo fine all'inganno.

