Le Iene, Roberto Cazzaniga e la truffa della fidanzata fasulla: "Le ho dato 700 mila euro"

24 novembre 2021

Una truffa lunga 15 anni e 700mila euro in meno. E’ il dramma vissuto da Roberto Cazzaniga, campione di volley. L’opposto ha giocato tra Superlega e A2 e oggi milita in serie B a Gioia del Colle, in Puglia. Con la Nazionale ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009. Ma alla trasmissione “Le Iene”, martedì 23 novembre, racconta l’altra vita, quella privata segnata da un orrendo raggiro d’amore. “Ora è come se mi fossi svegliato da un coma, ma ho perso 15 anni della mia vita” ha ammesso con amarezza Cazzaniga dopo aver raccontato la vicenda. Nel 2008 conosce online Maya, presunta modella brasiliana che sui suoi account social pubblica fotografie con celebri colleghe quali Alessandra Ambrosio. Se ne innamora e anche se non la incontra mai (nonostante dica di vivere a Cagliari) ritiene di essere il suo fidanzato. Presto comincia a darle soldi su soldi per presunti problemi di salute. I bonifici però finiscono sul conto corrente di un’altra donna, Valeria, che dice di essere molto amica della bella Maya, mentre a Valeria, amica comune della coppia, Cazzaniga regala un’auto sportiva. Le richieste sono continue e l’atleta prima finisce il denaro in banca, poi si indebita chiedendo prestiti a amici, parenti e conoscenti. Un imbroglio durato tre lustri fino a quando la famiglia e gli amici non convincono l’atleta a sporgere denuncia presso la Guardia di Finanza. E qui entrano in gioco “Le Iene” che a Cagliari hanno trovato Valeria: messa alle strette ha ammesso di essere parte del vile inganno, ma di non averla commesso da sola. Secondo il servizio della trasmissione di Italia1 ci sarebbero anche Manuela e il suo fidanzato. Di Maya nessuna traccia, lei semplicemente è una fantasia, un ologramma che non esiste.

