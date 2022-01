Oroscopo 2022, i verdetti di Ada Alberti: per quali segni sarà un anno di rinascita

02 gennaio 2022 a

Come sarà il 2022 per le stelle? I primi giorni dell'anno nuovo vedono come di consueto le previsioni per i vari segni. L'astrologa Ada Alberti ha spiegato a Mattino 5 le "tendenze" scritte nelle stelle nel suo oroscopo 2022. Ecco le sue previsioni, segno per segno.

ARIETE: il segno potrà chiudere il cerchio su vecchie questioni familiari e risolvere diverse situazioni, soprattutto a partire dall'11 maggio in po

TORO: per avere successo nel lavoro bisognerà curare di più le pubbliche relazioni, anche la sfera affettiva sarà favorita nel 2022 per i nati di maggio

GEMELLI: il segno dovrà impegnarsi nel lavoro e risolvere una vecchia questione legata alla professione che potrà risolversi a partire da maggio

CANCRO successo e fertilità per il segno che nel 2022 potrà fare importanti passi avanti

LEONE: il lavoro sarà in primo piano e il segno potrà pensare anche ad accendere un mutuo nei prossimi mesi

VERGINE: favoriti i progetti di coppia per il segno che dovrà mettere in chiaro qualche collaborazione di lavoro

BILANCIA: bene il lavoro per il segno che vivrà dei miglioramenti nel nuovo anno

SCORPIONE i prossimi mesi saranno all'insegna della fertilità, dei figli e dell'amore per il segno che sarà molto creativo

SAGITTARIO: ci sarà molto lavoro da fare e questioni in casa da risolvere

CAPRICORNO: il segno sarà favorito nella prima parte dell'anno, potrà pensare a cambiamenti importanti e puntare sulle amicizie

ACQUARIO: ci saranno una serie di spese legate alla casa, ma i soldi rientreranno

PESCI: Giove nel segno porterà rigenerazione e amore nel nuovo anno

