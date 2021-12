Oroscopo 2022 di Branko, chi comincia l'anno col piede sbagliato e chi cambierà vita: occhio ai segni caldi

30 dicembre 2021 a

Con l'anno nuovo alle porte è caccia all'oroscopo 2022 come quello contenuto nel calendario Astrologico 2022 di Branko. Una serie di previsioni segno per segno da consultare mentre il 2021 finisce e si apre il nuovo anno. Partiamo dalle note dolenti. Tra i segni meno fortunati per il popolare astrologo c'è il Toro. Nonostante il supporto di Giove e Nettuno saranno tante le sfide da affrontare. Andrà meglio dopo l'estate.

Anno di passaggio per i nati nel segno dei Gemelli. Sulle ambizioni future pesano difficoltà e dubbi per colpa di Mercurio ma nell'ultima parte dell'anno, grazie a Nettuno, le cose potrebbero cambiare in meglio. Fortunato ma non troppo il Cancro che dovrà dare il giusto peso a ciò che conta davvero con un'attenzione particolare ai rapporti interpersonali.

Per il Sagittario le sfide e le incertezze daranno la spinta giusta per risolvere i momenti critici. Aria di cambiamenti positivi per il Capricorno grazie al ritorno stabile e favorevole di Saturno, in particolare alla fine del 2022. Tra gli altri segni si segnalano ammonimenti e previsioni per il Leone, che si aprirà alle passioni e potrà godere di momenti spensierati. La Vergine dovrà lottare per imporre le proprie ragioni, per lo Scorpione in vista amore e fortuna.

I Pesci per cogliere le occasioni potrebbero dover attendere ottobre, mentre l'Acquario potrebbe entrare in una nuova fase della propria vita. I Bilancia nell'oroscopo 2022 di Branko dovranno superare Saturno contro ma nulla è perduto e dovrebbero riuscire a superare le difficoltà.

