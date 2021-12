Ecco il menu di Capodanno da Cracco, il cenone stellato scatena i social: "Con quei soldi ci pago l'affitto!"

30 dicembre 2021 a

a

a

Mangiar bene ha un prezzo, e farlo nel ristorante di una star dei fornelli soprattutto a Capodanno può costare un occhio della testa. È il caso del menu per l'ultimo dell'anno del ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, il Cracco per l'appunto (una stella Michelin). Il menù dello chef già volto del cooking show MasteChef sta facendo il giro dei social anche per questo: una sfilza di leccornie da leccarsi i baffi, ma con un conto che rischia di rovinare la digestione.

"Emozioni vere..." torna MasterChef Italia e a Cannavacciuolo scappa lo spoiler!

Si parte con un aperitivo di benvenuto & calice di Champagne, seguiti da insalata russa caramellata al Tartufo Bianco. E poi code di scampi e salsa rosa in gelatina di crodino, sedano e capperi, e ancora zucca, papaya e curcuma.

Seguono un trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale, un uovo soffice, tartufo nero e consommé ristretto, il cappone, castagne e crema di rafano. Per dessert veneziana, crema al marsala e gelato alle spezie e piccola pasticceria.

I tortellini contro Masterchef: la signora Oriana e il diverbio con lo chef Barbieri

Il tutto per un conto a persona di 450 euro, vini e bevande esclusi, naturalmente. Se il cliente vuole seguire l'abbinamento di vini al calice, vanno aggiunti 200 euro a persona. Insomma, per far le cose per bene siamo a 650 euro a testa.

Cracco debutta su Prime Video. Ma i suoi ristoranti sono in rosso

La clientela che frequenta il ristorante stellato di Cracco non si stupirà, ma il menu degustazione per dire addio al 2021 e benvenuto al 2022 non può che generare ironie e una po' di malcelata invidia sui social. "Io, con 450 euro più bevande ci faccio la spesa e ci mangiamo in quattro persone per tutto gennaio!" commenta un utente su Twitter. "Questo mese ci pago l'affitto, alla prossima" twitta un altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.