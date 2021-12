I tortellini contro Masterchef: la signora Oriana e il diverbio con lo chef Bruno Barbieri

Arnaldo Magro 22 dicembre 2021 a

In tempo di emergenze prorogate, quando l'ego dei virologi tivù strabocca e si incanala nelle canzoncine natalizie, quando Ilaria Capua dice che il macro ciclo Covid durerà migliaia di anni, discorrere di burraco, ci fa sentire in fondo più «normali». Quella consuetudine passata. Quella normalità che non ha perso la signora Oriana, di Masterchef ad esempio. Romagnola doc, si presenta in gara al grande talent culinario con i suoi cappelletti. Dopo un diverbio acceso con lo chef Barbieri, se ne esce con quella che a molti, è parsa una sacrosanta verità: «Io sono qui per la tradizione, voi fate cose che nella realtà, la gente non capisce e non mangia». Come a far notare il disavanzo, tra la gente comune ed un messaggio fortemente mediato. Differenza tra tradizione ed esasperazione. Differenza tra la forma e la sostanza. E non vale certo solo tra i fornelli.

Gemmato e Santanchè gli assi del burraco: la passione segreta della politica

