Ultimo le canta al trio dei virologi pagliacci: basta tv e "sì sì vax", tornate in ospedale

21 dicembre 2021 a

a

a

Il video “sì, sì, vax” che vede protagonisti Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco ha fatto il giro del web. Tra coloro che non hanno affatto gradito la performance canora dei virologi che invitavano tramite l’esibizione a vaccinarsi c’è Ultimo. Il cantante ha duramente attaccato gli esperti del Covid con una storia su Instagram: “Lasciate che a cantare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.