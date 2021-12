Massimo Galli disintegra i colleghi virologi canterini: "Usiamo il tempo per le cose serie"

21 dicembre 2021 a

Ci mancava la hit natalizia dei virologi. Myrta Merlino, durante l'"Aria che tira" su La7 mostra il video della canzoncina pro-vax cantata da Bassetti & Co. e l'infettivologo Massimo Galli deve faticare parecchio per nascondere il suo imbarazzo.

"Il tempo è poco e vale la pena usarlo per le cose serie - attacca Galli che ha una faccia che è tutto un programma durante la visione della clip - sono basito, ma anche divertito. I colleghi hanno avuto spirito e hanno tentato anche in questo modo di convincere la gente a vaccinarsi. Non so quanto ci si possa riuscire così".

