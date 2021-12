Fabrizio Pregliasco ci ricasca e ora fa il duetto con Jerry Calà: “Sìsì vax! Pronta la serata insieme”

21 dicembre 2021 a

“Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci! Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare. Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci! Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu”. Il video della canzone Jingle Bells rivisitata in chiave anti-Covid da Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti ha fatto il giro del web, portando a numerose polemiche nei confronti dei tre esperti di virologia e infettivologia, certamente tra i volti più noti della pandemia in Italia. Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ci è ricascato nel corso dell’ospitata nella puntata del 21 dicembre de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino.

La Merlino dà il benvenuto al professore mentre è già in collegamento l’attore e cantante Jerry Calà: “Secondo me tra le tue hit Jerry dovresti aggiungere la mia canzone preferita del momento, sìsì vax”. Il comico inizia subito ad intonare le note cantate dal terzetto di virologi, dimostrando di conoscere a memoria il testo. “È già una hit, già la sa cantare Calà” se la ride la Merlino, “magnifico” sorride Pregliasco, che poi continua a cantare la canzoncina come il più navigato dei cantanti. “Se fate una serata voi due insieme io mi faccio tamponi per tre giorni di fila pur di venire” chiude il siparietto la padrona di casa, con un raggiante Calà: “Spacchiamo!”. Ennesimo teatrino sotto Natale.

