Vacanze di Natale nazionaliste, milioni di italiani dicono no all'estero

Poco più di 18 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza per le festività di fine anno, con un giro d’affari stimato pari a 13,3 miliardi di euro. Il 23,6% ha già prenotato la villeggiatura, soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, mentre il 13,1% sta pensando di programmare una vacanza per Natale e Capodanno. Significativo, inoltre, il 15% che si manifesta indeciso.

Prevale la vacanza «nazionalista»: 9 italiani su 10, pronti a «fare le valigie», la trascorreranno nel Belpaese. Sul versante opposto, appena il 6% ha in programma di recarsi all’estero, di cui, il 4,1% ha programmato il viaggio in una destinazione europea mentre il rimanente 1,9%, opta per una vacanza internazionale. Anche in questo caso, saranno i giovani (18-35 anni) a propendere maggiormente per un viaggio oltre confine. Le vacanze saranno, inoltre, preferibilmente «familiari», facendo prevalere la tradizione. Ben il 76,2% del campione interpellato, infatti, non ha dubbi: andrà in vacanza con la famiglia. Seguono le rimanenti scelte di chi preferisce organizzare il periodo festivo di fine anno con gli amici (21,3%) mentre i «solitari» rappresenterebbero appena il 2,5% del campione. È quanto emerge dal borsino delle vacanze di fine anno realizzato dall’istituto Demoskopika.

