Il Roma Doc si presenta al pubblico

Prosegue con successo il viaggio dei Vini DOC Roma nelle dimore storiche della capitale: dopo le tappe di Palazzo Ferrajoli e Palazzo Patrizi venerdì 17 dicembre è la volta dei nobili spazi di Palazzo Colonna. Saranno 34 le cantine del Consorzio Roma DOC che accoglieranno gli appassionati nella Coffee House, ambiente spazioso e splendidamente affrescato, per una esclusiva degustazione di grandi etichette alle quali verrà abbinata una selezione di prodotti food tipici del Lazio. Obbligatoria la prenotazione e il GreenPass, scrivendo a [email protected] indicando la fascia oraria preferita (17/19 oppure 19.15/21.15). L’appuntamento, fortemente voluto dal Consorzio Roma Doc e realizzato con il contributo di Arsial, vuole essere un saluto al nuovo anno che sta per arrivare ma anche un momento di storia e cultura, che fa da cornice e affianca tutte le espressioni della vita romana, anche quelle della produzione vinicola.

Non un caso infatti la scelta è ricaduta sulla Coffee House, luogo in cui la Famiglia Colonna si riuniva anche per degustare i vini del territorio e che richiama con i suoi splendidi affreschi a temi cari legati al mondo enoico del mito. Ma di questo racconterà direttamente il noto critico d’arte Vittorio de Bonis, che si soffermerà in particolare sul tema dell’amore e del vino.

«Per tutti noi soci del Consorzio Vini Roma DOC – sottolinea Tullio Galassini, Presidente del Consorzio – è davvero una splendida occasione per chiudere un anno che ha visto la nostra crescita e l’interesse verso la nostra produzione e per brindare al 2022 con i nostri enoappassionati" .

