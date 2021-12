Covid, i morti salgono ancora: sono 137. Record decessi nella quarta ondata

Il bollettino

20 dicembre 2021

a

a

Continua a salire il numero di decessi. Quelli registrati oggi, 20 dicembre, relativi alla giornata di ieri, sono 137. Il nuovo record (negativo) nella quarta ondata. Per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 maggio scorso quando furono 171. A fornire il dato è il ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano. L'aumento del numero dei decessi, seppur contenuto, è una tendenza degli ultimi giorni. Calano, invece, i nuovi contagi di Covid: 16.213 casi a fronte dei 24.259 registrati ieri: i casi totali salgono così a 5.405.360. C'è da considerare, però, che i dati del lunedì, riferiti alla domenica, mostrano sempre un calo nel numero di contagi registrati.

Inoltre, sono 338.222 tamponi processati (ieri erano 566.300), tanto che il tasso di positività sale al 4,8% (ieri era 4,3%). In crescita anche i ricoveri: nelle terapie intensive sono 21 in più (ieri +13) con 73 ingressi del giorno, e il totale sale a 983, mentre i ricoveri ordinari sono 375 in più (ieri +150), 8.101 in tutto.

