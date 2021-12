Green pass valido 6 mesi, i virologi spingono il governo a ridurre la durata

20 dicembre 2021 a

a

a

Il green pass di sei mesi, che il governo dovrebbe approvare giovedì nella cabina di regia, trova il consenso dei virologi, convinti che non abbia senso che la validità resti di nove mesi. Dal momento che la copertura vaccinale inizia a calare già dopo cinque mesi - è il ragionamento - non ha senso che il certificato verde abbia una durata così superiore. E' d'accordo, ad esempio, Maria Rita Gismondo, direttrice Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: "Il green pass a mio avviso dovrebbe essere un certificato vaccinale e quindi dovrebbe durare esattamente quanto durano i vaccini, ossia da 5 a 6 mesi in questo momento", secondo le informazioni scientifiche disponibili sulla protezione conferita dall’immunizzazione. "Mentre per i guariti" dall’infezione la validità del pass potrebbe arrivare "anche fino a un anno, perché mantengono l’immunità" più a lungo".

Zinga chiede l'obbligo vaccinale. Nel Lazio mascherine sempre, anche all'aperto

"Ridurre la durata del green pass a 6 mesi va bene, perché la si allinea alla durata della protezione vaccinale. È una scelta forse tardiva, ma non sconvolgente, perché non è qualcosa che cambia le carte in tavola, come invece le cambierebbe il tampone aggiunto al green pass completo per chi vuole andare un evento", spiega all'Adnkronos Salute Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Addio Feste, l'obbligo del tampone è il peggior autogol del governo

Sull'argomento interviene anche Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano: "Può valere la pena di riesaminare la durata del green pass, per una riduzione in prospettiva a 6 mesi. Ma allo stesso tempo è necessario osservare cosa succederà nelle prossime settimane con la variante Omicron. I dati chiariranno molto le idee in proposito, anche sul piano delle misure da prendere. Una possibile riduzione della durata del certificato verde è comunque un’idea che ha una sua logica, anche per accelerare vaccinazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.