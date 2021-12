Caos Johnson&Johnson: l'Ema lo autorizza, negli Usa lo sconsigliano

16 dicembre 2021 a

a

a

E' grande confusione sul vaccino Johnson&Johnson. Dopo che, nella giornata di ieri 15 dicembre, l'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) ha autorizzato l'utilizzo del vaccino monodose per il booster anche di chi è stato inizialmente vaccinato con i sieri a mRna Pfizer o Moderna, dagli Stati Uniti arriva un'indicazione opposta.

Natale in zona gialla per altre quattro Regioni: Lazio col fiato sospeso

I consulenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, infatti, raccomandano di usare i vaccini Pfizer o Moderna contro il Covid invece del vaccino di Johnson & Johnson.

Il caso dell'Università di New York: focolaio con oltre 900 positivi nonostante il 97% di vaccinati

La raccomandazione è arrivata dopo che i consiglieri del governo hanno esaminato nuovi dati sulla sicurezza in merito a coaguli di sangue rari ma potenzialmente pericolosi per la vita collegati al siero di J&J. I vaccini Pfizer e Moderna non comportano questo rischio e sono ampiamente disponibili, viene sottolineato. Ora i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie devono decidere se seguire la raccomandazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.