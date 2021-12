Covid, torna l'incubo del cambio colore: 4 regioni passano in zona gialla. Schizza l'incidenza settimanale

17 dicembre 2021 a

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Pa di Trento in area gialla. L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì. La sostanziale modifica delle misure di contenimento nel passaggio dal colore bianco a quello giallo è l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per tutti quanti, vaccinati e no-vax.

Nel frattempo guardando ai dati generali del Paese è in forte aumento il numero di nuovi casi di positività al Covid non associati a catene di trasmissione (42.675 contro i 37.278 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (31% rispetto a 34% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (43% contro 40%), mentre è stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening al 26%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva di pazienti Covid in Italia è al 9,6% rispetto all'8,5% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1 da 10,6% dell'ultima rilevazione.

In Italia una Regione è classificata a rischio alto, 18 risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, tre sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Per una Regione non è stato possibile valutare la progressione. Due Regioni sono classificate a rischio basso. Inoltre è in netto aumento l'incidenza settimanale di casi Covid. Attualmente il dato è di 241 ogni 100mila abitanti, rispetto al 176 dell'ultima rilevazione. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,13 (range 1,09 – 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero a 1,09. Tutti tali dati sono contenuti nel report settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

