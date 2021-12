Emergenza Covid per tutto il 2022. Il governo stanzia i fondi e ammette la resa

17 dicembre 2021 a

a

a

L'emergenza Covid è destinata a durare ancora a lungo. Lo ammette il governo in un emendamento alla manovra di Bilancio dove vengono stanziati ben 50 milioni di euro da destinarsi al commissario straordinario - attualmente figura ricoperta dal generale Francesco Paolo Figliuolo - "necessari all’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid".

Draghi e l'Europa litigano sui viaggi. La polemica sui tamponi obbligatori

La misura è contenuta nell’emendamento alla legge di bilancio che il governo presenterà nella commissione Bilancio del Senato questa mattina. Le risorse sono destinate in particolare per «gli oneri dei servizi logistici» necessari per affrontare l’epidemia.

Manovra, accordo sul rinvio di 180 giorni delle cartelle esattoriali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.