Amanti focosi devastano il bagno del ristorante, arriva la polizia e scatta l'arresto (ma solo per lei)

16 dicembre 2021 a

a

a

Un amore così travolgente da distruggere il bagno di un ristorante e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Due amanti fin troppo focosi hanno creato un pandemonio in un locale di Seminole, in Florida.

Protagonista della storia e Kathryn Trammel, 37 anni, che nel pomeriggio del 7 dicembre era entrata nel locale, l'Irish 31, con un suo amico per mangiare qualcosa. Dopo un po' il richiamo della passione li spinge a cercare un po' d'intimità nel bagno del locale. Ma il movimento dei due che lasciano il tavolo insospettisce i dipendenti del ristorante che dopo un po' vanno a bussare alla porta.

Al pronto soccorso con un missile nel retto, panico in ospedale

Secondo i documenti della polizia sull'arresto della donna - sì, è così che è andata a finire... - pubblicati da The Smoking Gun i dipendenti del locale hanno chiesto ai due amanti di uscire e Trammer e il suo amico si sono piazzati al bancone del bar, in attesa di una seconda occasione.

Si spara nella vagina durante la video chat erotica, orrore via webcam

La chance giusta si presenta dopo un po', la 37enne e il suo accompagnatore sgattaiolano nuovamente nel bagno e si chiudono dentro per dare sfogo ai propri istinti. Sarà per l'interruzione di prima, ma questa volta i due lasciano andare ogni freno inibitore e nel rapporto devastano il bagno tanto da mandare in mille pezzi il lavandino. Il fragore fa drizzare le antenne ai dipendenti del locale che allora chiamano la polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno contestato responsabilità solo alla donna e dopo averle letto i suoi diritti hanno proceduto all'arresto.

Corsa da incubo su Uber, la passeggera vampira impazzisce e morde al collo l'autista

Trimmer, ha riferito la polizia, non avrebbe offerto un'ulteriore "spiegazione di come il lavandino sia stato danneggiato" ma la dinamica dei fatti appare chiara... La donna è stata accusata comunque di un reato minore ed è probabile che dovrà risarcire circa 500 dollari per il danno causato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.