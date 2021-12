Si presenta al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri nel retto, panico in ospedale

14 dicembre 2021 a

Panico all'ospedale quando i medici hanno realizzato che il paziente arrivato in fretta e furia al pronto soccorso aveva un proiettile di artiglieria incastrato nell'ano. I sanitari hanno dovuto chiamare gli artificieri dal momento che si è pensato che l'ordigno potesse esplodere da un momento all'altro.

I fatti, piuttosto singolari, si sono svolti in Inghilterra, al Gloucestershire Royal Hospital, dove il primo dicembre un uomo, di cui non è stato diffuso il nome dal Sun che ha pubblicato la storia, si è presentato alle emergenze col proiettile anticarro nel retto asserendo di essere "scivolato e caduto" sulla munizione dalle dimensioni ragguardevoli, ben 17 centimetri di lunghezza per 6 di larghezza, che lo ha così penetrato. L'uomo a quanto pare aveva in casa un arsenale privato di oggetti da collezione militari.

SI trattava di un proiettile da 57 mm della Seconda guerra mondiale, un cimelio che l'uomo ha detto di aver trovato nella sua collezione quando è accaduto l'incidente. Quando i medici hanno capito la pericolosità dell'oggetto hanno chiamato la polizia che ha inviato la "bomb squad", ossia gli artificieri.

Fortunatamente il proiettile è stato rimosso prima dell'intervento dell'11 reggimento. Si trattava di un missile di piombo "progettato per squarciare l'armatura di un carro armato. Era fondamentalmente un pezzo di metallo inerte, quindi non c'era alcun rischio per la vita" dell'uomo e di nessun altro, dicono fonti militari al tabloid inglese.

Il paziente è stato dimesso senza grosse conseguenze, ma ha comunque rischiato grosso perché sarebbe potuto morire se il proiettile gli avesse perforato l'intestino, riportano finti mediche.

La tesi della caduta è un po' surreale, e il tabloid pare scettico a riguardo, tanto che elenca i rapporti più strani arrivati dai pronto soccorso del regno, con i più svariati oggetti trovati, guarda caso sempre nel sedere: "Dai bicchieri da vino alle bottiglie di ketchup e parti di aspirapolvere".

