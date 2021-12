Nuova infornata di nomine in Rai. Sì del Cda, ecco i direttori di genere di Fuortes

16 dicembre 2021 a

Infornata di nomine a viale Mazzini. Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunito a Milano sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha espresso parere positivo alle nomine dei nuovi direttori di genere proposte dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes. Le scelte sono state tutte relative a persone già in servizio all’interno dell’Azienda, sottolinea una nota: a guidare la direzione Prime Time, che si occupa dei programmi d'intrattenimento serale, Stefano Coletta, attuale direttore di Rai1; alla direzione Day Time, che si occupa dei programmi d'intrattenimento nell’arco della giornata, va Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York.

Per la direzione Cultura ed Educational è stata scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; alla direzione Documentari si insedia Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction; la direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; a prendere il ruolo di direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; responsabile della direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; alla direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3.

Nel nuovo modello organizzativo, prosegue il comunicato, le direzioni di genere prendono il posto delle direzioni di Rete e di altre direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le direzioni di genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo. Il 18 novembre il Consiglio di amministrazione, riunito a Napoli, aveva nominato Alessandra De Stefano direttrice per lo Sport e Mario Orfeo direttore per l’approfondimento. Nella seduta di oggi, inoltre, il Consiglio ha approvato il piano di trasmissione e produzione della testata giornalistica regionale per l’anno 2022.

