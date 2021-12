Siamo già in clima Sanremo. "Quella canzone è da squalificare" cosa risponde Amadeus a Striscia la notizia

16 dicembre 2021 a

“Ieri si è aperto ufficialmente il sipario sul progetto “Sanremo2022” con lo show dedicato ai giovani che, oltre a vincere la serata televisiva con il 13,5 di share, ha registrato il miglior risultato d’ascolto delle ultime cinque edizioni confermandosi piena espressione dell’Intrattenimento del servizio pubblico – ha spiegato il Direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Il direttore artistico Amadeus, la commissione artistica e tutta la squadra di lavoro hanno realizzato uno spettacolo ben scritto tra presente e passato, intrecciando futuro e memoria, narrazione e musica, commozione e leggerezza. E’ stato bello percepire dietro le quinte un clima di festa, di coraggio e di grande armonia tra i grandi nomi della canzone italiana e i nuovi talenti che sono agli inizi della carriera.

Yuman, Tananai e Matteo Romano sono i vincitori di Sanremo Giovani - i che dall'1 al 6 febbraio 2022 gareggeranno rispettivamente, al 72esimo Festival di Sanremo sul palco del teatro Ariston, con i brani Ora e qui, 'Sesso occasionale' e Virale. Nel corso della finalissima di Sanremo Giovani, al Teatro del Casinò di Sanremo, Amadeus ha anche ospitato i 22 big del prossimo Festival della canzone. Ognuno dei big ha così potuto annunciare il titolo della canzone Unica assente giustificata causa positività al Covid è stata Elisa, che però si è collegata da casa via Skype.

Durante la serata Amadeus ha messo fine alla polemica innescata da Striscia la Notizia. Il programma di Canale5 aveva chiesto la squalifica di Littamè, cantante in gara tra i giovani con la canzone “Cazzo avete da guardare”. “Sapete – ha detto Ama - che durante la settimana c'era stata qualche piccola polemica che riguardava l'eventuale eliminazione di Littamè. Per questo ringrazio un amico che mi sostiene e mi accompagna durante i Festival di Sanremo, Pinuccio di RaiScoglio24, e cerca di mettere in evidenza alcune cose e ci permette di controllare la regolarità di alcune canzoni. Abbiamo ritenuto che la canzone fosse regolare e meritevole di essere in gara. Ringrazio chi pone le questioni in modo che io possa verificare".

Altra stoccata di Amadeus all’ex tronista Francesco Monte che aveva ritenuto ingiusta la partecipazione della cantante Ana Mena, l’artista spagnola famosa in Italia per le collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma. “Tengo a precisare e ricordare al pubblico che non è la prima volta che l'Ariston ospita tra i Big cantanti stranieri – ha spiegato. Canta in italiano. Non è il primo caso, in passato Luis Miguel nel '85, Lola Ponce vinse nel 2008. Siamo contenti che una cantante spagnola di successo omaggi la musica italiana, ovviamente a Sanremo con una canzone italiana”.



