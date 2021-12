10 dicembre 2021 a

La Calabria entra in zona gialla per il rischio Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della regione in area gialla, comunica il dicastero.

Il passaggio della Calabria in area gialla, conferma il ministero, sarà in vigore da lunedì 13 dicembre.

